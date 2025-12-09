На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Глава МИД Венгрии отправился в Москву вместе с делегацией

Сийярто: делегация Венгрии едет в Москву обсудить сотрудничество после санкций
Bernadett Szabo/Reuters

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто отправился в Москву для участия в заседании межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству. Об этом он сообщил в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

По словам Сийярто, в этой поездке его сопровождает большая делегация, состоящая из венгерских предпринимателей. Дипломат отметил, что как только конфликт на Украине завершится, мировая экономика вернется в нормальное русло и откроются новые возможности для торговых отношений.

«Санкции не всегда будут с нами, поэтому надо быть готовыми занять хорошую стартовую позицию в новый период», — сказал он.

Заседания российско-венгерской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству проводятся каждый год поочередно то в Москве, то в Будапеште. В этом году мероприятие запланировано на 9 декабря. Российскую сторону на комиссии возглавляет министр здравоохранения Михаил Мурашко.

1 декабря Петер Сийярто заявлял, что Венгрия не откажется от контактов с Россией из-за поставок энергоносителей и будущей роли страны в глобальной системе безопасности.

Комментируя заявление канцлера ФРГ Фридриха Мерца, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан совершил 28 ноября визит в Москву без одобрения ЕС, Сийярто подчеркнул, что «прошли те времена, когда Будапешту, чтобы что-то сделать, надо было спрашивать разрешения у Берлина».

Ранее Сийярто рассказал, что помогает Орбану в переводах с русского.

