Сийярто рассказал, что помогает Орбану в переводах с русского

Сийярто сообщил, что иногда помогает Орбану переводить с русского на венгерский
Lev Radin/Global Look Press

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто рассказал, что иногда помогает премьер-министру страны Виктору Орбану в переводах с русского на венгерский. Об этом сообщает РИА Новости.

Сийярто призвал не обсуждать ситуацию с неточным переводом на переговорах Орбана и президента России Владимира Путина в Кремле.

«Не стоит это обсуждать, ведь это командная работа, поэтому я тоже могу помочь, если речь идет о русском языке, обычно я и помогаю премьер-министру», — поделился Сийярто.

Накануне венгерский новостной портал Telex сообщал, что переводчица премьер-министра Орбана неточно передала ему слова российского президента Владимира Путина во время их встречи в Кремле.

По данным издания, переводчица смягчила и перефразировала часть реплик, которые касались темы украинского конфликта. Например, вместо фразы «Мы знаем ваше взвешенное мнение по проблемам по вопросу Украины» она сказала «И я знаю, что международная политика, конечно, оказывает на вас влияние».

Когда Путин говорил о двусторонних отношениях России и Венгрии, переводчица и вовсе опустила часть деталей. В частности, она не перевела Орбану фрагмент, касающийся снижения торговли между странами на 23% из-за внешних ограничений. Ни причины этого, ни конкретный процент переводчица не привела.

Ранее Путин назвал взвешенной позицию Орбана по Украине.

