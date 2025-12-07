На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Что будет в конце, никто не знает»: Мерц высказался о признании Палестины государством

Мерц исключил, что ФРГ признает Палестину как государство в обозримом будущем
Michael Kappeler/Global Look Press

Германия не намерена в обозримом будущем признавать государственность Палестины, заявил немецкий канцлер Фридрих Мерц на пресс-конференции с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху.

Лидер Германии подчеркнул, что сначала нужно шаг за шагом реализовать мирный план.

«Что будет в конце, сегодня никто не знает», — сказал немецкий политик.

Он отметил, что правительство ФРГ отказалось преждевременно признавать Палестину как государство. Мерц тоже считает, что условий для его создания пока нет.

В сентябре государственность Палестины признали Франция, Канада, Австралия, Британия, Португалия, Бельгия, Люксембург, Мальта, Андорра и Монако.

По мнению нидерландского эксперта в области международных отношений, экс-профессора Университета Сассекса Кейса ван дер Пея, власти этих стран таким образом хотели успокоить граждан, раздраженных происходящим в секторе Газа.

Ранее Трамп назвал глупостью признание Палестины.

