Сийярто: лидеры Западной Европы хотят к 2030 году подготовить ЕС к войне с РФ

Лидеры стран Западной Европы хотят к 2030 году подготовить Евросоюз к войне с Российской Федерацией. Вместе с тем они стремятся продлить украинский конфликт, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто, сообщает ТАСС.

По его словам, последние планы, сверстанные Еврокомиссией в Брюсселе, преследуют именно такие цели.

«Вот в чем суть милитаризации, решений, затягивающих войну, бессмысленной отправки денег на Украину, а также стратегических документов, в которых говорится о достижении к 2029 году тактической готовности, а к 2030 году — физической готовности к войне между Европой и Россией», — сказал министр, выступая на встрече с жителями города Вашарошнамень на северо-востоке Венгрии.

12 ноября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия всегда осознавала опасность конфликта с Европой, поэтому заранее приняла необходимые меры. Так он прокомментировал заявление президента Сербии Александара Вучича о подготовке европейских стран к войне с РФ.

Ранее был назван возможный сценарий войны Европы с Россией.