На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Глава МИД Венгрии раскрыл, когда Европа хочет быть физически готовой к войне с РФ

Сийярто: лидеры Западной Европы хотят к 2030 году подготовить ЕС к войне с РФ
true
true
true
close
Global Look Press

Лидеры стран Западной Европы хотят к 2030 году подготовить Евросоюз к войне с Российской Федерацией. Вместе с тем они стремятся продлить украинский конфликт, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто, сообщает ТАСС.

По его словам, последние планы, сверстанные Еврокомиссией в Брюсселе, преследуют именно такие цели.

«Вот в чем суть милитаризации, решений, затягивающих войну, бессмысленной отправки денег на Украину, а также стратегических документов, в которых говорится о достижении к 2029 году тактической готовности, а к 2030 году — физической готовности к войне между Европой и Россией», — сказал министр, выступая на встрече с жителями города Вашарошнамень на северо-востоке Венгрии.

12 ноября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия всегда осознавала опасность конфликта с Европой, поэтому заранее приняла необходимые меры. Так он прокомментировал заявление президента Сербии Александара Вучича о подготовке европейских стран к войне с РФ.

Ранее был назван возможный сценарий войны Европы с Россией.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами