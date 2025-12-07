Ушаков объяснил продолжительность переговоров Путина и Уиткоффа

Помощник президента России Юрий Ушаков объяснил журналисту «России 1» Павлу Зарубину длительность переговоров президента РФ Владимира Путина со специальным посланником главы Белого дома Стивом Уиткоффом по урегулированию на Украине тем, что это «дорога непростая».

«Дорога такая непростая», — сказал он.

Ушаков отметил, что где-то российская сторона говорила, «что, да, это можно обсуждать, а с этим мы согласиться не можем».

Также Ушаков заявил, что Стив Уиткофф и зять американского лидера, основатель компании Affinity Partners Джаред Кушнер посвятили часть свободного времени тому, чтобы добиться хорошего результата в переговорах России и США.

В ночь на 3 декабря в Кремле завершились переговоры Путина с Уиткоффом и Кушнером. Стороны не смогли найти компромисс по американскому мирному плану. По итогам встречи Ушаков заявил, что главным камнем преткновения остается территориальный вопрос, хотя часть американских предложений выглядит «более-менее приемлемой».

Представители США и РФ договорились не раскрывать деталей беседы. Во встрече также участвовал спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев, он назвал переговоры продуктивными. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее европейским лидерам ничего не сообщили о переговорах Путина и Уиткоффа.