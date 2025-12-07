Ушаков раскрыл детали переговоров Путина и Уиткоффа

Ушаков: Уиткофф и Кушнер посвятили время, чтобы добиться результата

Специальный посланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера, основатель компании Affinity Partners Джаред Кушнер посвятили часть свободного времени тому, чтобы добиться хорошего результата в переговорах России и США. Об этом журналисту «России 1» Павлу Зарубину рассказал помощник президента РФ Юрий Ушаков.

«Они посвятили часть свободного времени тому, чтобы добиться хорошего результата», — сказал он.

В ночь на 3 декабря в Кремле завершились переговоры Путина Уиткоффом и Кушнером. Стороны не смогли найти компромисс по американскому мирному плану. По итогам встречи Ушаков заявил, что главным камнем преткновения остается территориальный вопрос, хотя часть американских предложений выглядит «более-менее приемлемой».

Представители США и РФ договорились не раскрывать деталей беседы. Во встрече также участвовал спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев, он назвал переговоры продуктивными. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее европейским лидерам ничего не сообщили о переговорах Путина и Уиткоффа.