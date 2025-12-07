Ушаков заявил, что Россия и США работают в контексте урегулирования на Украине

Ушаков: РФ и США работают в контексте долгосрочного урегулирования на Украине

Россия и США работают в контексте долгосрочного урегулирования украинского конфликта, в данный момент нет речи о каком-то перемирии. Об этом заявил помощник президента России Юрий Ушаков в интервью журналисту «России 1» Павлу Зарубину.

«Сейчас речь идет не о каком-то перемирии, речь идет о перспективах долгосрочного урегулирования. Вот что важно», — сказал он.

Ушаков отметил, что нынешняя администрация Соединенных Штатов демонстрирует, что отличается от той, которая развила конфликт на Украине.

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя обновленную стратегию нацбезопасности США, заявил, что ему «отрадно видеть», как в документе обозначен взгляд США в сторону диалога с Россией, однако нужно еще увидеть, как эта стратегия будет реализована. Он также назвал Трампа более сильным политиком, чем его предшественники.

Обновленную стратегию нацбезопасности США Белый дом представил 5 декабря. В ней, в частности, обозначена необходимость скорейшего урегулирования конфликта на Украине, восстановление стратегической стабильности с Россией, требование к Европе взять на себя ответственность за собственную оборону. Кроме того, подчеркивается, что НАТО не должно восприниматься как «постоянно расширяющийся альянс».

Ранее в ЕС испугались, что Трамп может придумать новый план по Украине.