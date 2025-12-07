На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Песков призвал обратить внимание на реализацию пункта о НАТО в новой стратегии США

Песков: США могут по-своему реализовать красивую концепцию о НАТО
Maxim Shemetov/Reuters

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков положительно оценил обновленную стратегию национальной безопасности США, в частности пункты, связанные с НАТО, но при этом отметил, что важно проследить, как она будет реализована на деле. Об этом он заявил корреспонденту «Россия 1» Павлу Зарубину, видеокомментарий опубликован в Telegram-канале журналиста.

«Формулировки [в обновленной стратегии нацбезопасности США] против конфронтации и в сторону диалога, выстраивание добрых отношений <...> это, конечно, отрадно, с одной стороны, но, с другой стороны, мы знаем, что, когда бывает очень красиво концептуально все написано, но <...> [происходит] все по-другому», — сказал представитель Кремля.

5 декабря Белый дом опубликовал новую стратегию национальной безопасности США. Приоритетными интересами Вашингтона в документе названы скорейшее урегулирование конфликта на Украине, восстановление стратегической стабильности с Россией и требование к Европе взять на себя ответственность за собственную оборону.

Москва больше не названа «угрозой глобальному порядку», как в прошлой версии стратегии. Кроме того, в ней прописано, что НАТО не должно восприниматься как «постоянно расширяющийся альянс». Как еще изменилась концепция — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что обновленная стратегия нацбезопасности США стала для Европы «ведром холодной воды на голову».

