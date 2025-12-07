В ЕС испугались, что Трамп может придумать новый план по Украине

В Европе опасаются появления нового плана президента США Дональда Трампа по урегулированию на Украине. Об этом пишет газета Politico.

«Чиновники ЕС опасаются, что даже если этот новый план Трампа не сработает, через несколько месяцев появится еще один», — говорится в сообщении издания.

Как сообщил Politico еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс, «каждые полгода мы получаем новые планы, и я чувствую, что мы здесь ждем, какие планы поступят из Вашингтона в этом году».

Как пишет газета, будущее Украины имеет «решающее значение» для безопасности Европы, однако Брюссель не отправляет своих представителей на переговоры.

Спецпредставитель президента США Кит Келлог заявил, что урегулирование конфликта на Украине «близко», но добиться соглашения мешают два ключевых вопроса — статус Запорожской АЭС и территорий ДНР. В начале декабря Вашингтон и Киев провели новые консультации, где стороны обсуждали меры безопасности и параметры будущего урегулирования.

По его словам, «последние 10 метров до цели самые тяжелые» и именно неопределенность вокруг ЗАЭС и Донецкой области мешает сторонам перейти к финальному этапу согласования. Он отметил, что после решения этих вопросов «остальное отлично сложится».

Ранее экс-советник Пентагона не исключил военный переворот в Киеве.