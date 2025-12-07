Песков назвал Трампа более сильной политической фигурой, чем его предшественники

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков дал первые комментарии после публикации обновленной стратегии безопасности США в беседе с журналистом «Россия 1» Павлом Зарубиным.

«Нынешняя администрация коренным образом отличается от предыдущих, и, конечно, сейчас президент Трамп силен с точки зрения внутриполитических позиций, и это дает ему возможность корректировать в соответствии со своим видением концепцию», — сказал представитель Кремля.

Песков отметил, что принятые в обновленной стратегии изменения во многом соответствуют видению Москвы. По его словам, документ является «скромным залогом» продолжения сотрудничества как минимум в вопросе мирного урегулирования ситуации на Украине.

5 декабря Белый дом опубликовал новую стратегию национальной безопасности США. Приоритетными интересами Вашингтона в документе названы скорейшее урегулирование конфликта на Украине и восстановление стратегической стабильности с Россией. От Европы США требуют взять на себя ответственность за собственную оборону.

Ранее обновленная стратегия нацбезопасности США шокировала Европу.