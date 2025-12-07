На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Буданов считает, что разведка Украины может прослушивать Кремль

Буданов утверждает, что украинская разведка может прослушивать Кремль
true
true
true
close
Maxym Marusenko/NurPhoto/Reuters Connect

Украинская разведка якобы имеет ресурсы для того, чтобы «прослушивать» чиновников в Кремле. С таким заявлением, передает «РБК-Украина», выступил глава ГУР МО Украины Кирилл Буданов.

Глава ведомства не привел доказательств своим словам.

«Можем, да. Мы за это деньги получаем», — ответил Буданов на вопрос, может ли Киев прослушивать «чиновников в Кремле».

6 декабря Буданов фразой «Там все чудесно» охаратеризовал встречу делегаций республики и РФ в Абу-Даби в конце ноября. Журналистка попросила главу разведки рассказать о переговорном процессе по урегулированию конфликта и упомянула встречу представителей Киева и Москвы в Объединенных Арабских Эмиратах.

Американские СМИ сообщили, что 25 ноября в Абу-Даби состоялись переговоры представителей Москвы, Киева и Вашингтона. На них якобы обсуждался обновленный вариант инициативы президента США Дональда Трампа по урегулированию украинского конфликта.

Ранее появились подробности переговоров Украины и США во Флориде.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Россию накрыла волна гонконгского гриппа. Насколько он опасен и как защититься
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами