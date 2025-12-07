Буданов считает, что разведка Украины может прослушивать Кремль

Украинская разведка якобы имеет ресурсы для того, чтобы «прослушивать» чиновников в Кремле. С таким заявлением, передает «РБК-Украина», выступил глава ГУР МО Украины Кирилл Буданов.

Глава ведомства не привел доказательств своим словам.

«Можем, да. Мы за это деньги получаем», — ответил Буданов на вопрос, может ли Киев прослушивать «чиновников в Кремле».

6 декабря Буданов фразой «Там все чудесно» охаратеризовал встречу делегаций республики и РФ в Абу-Даби в конце ноября. Журналистка попросила главу разведки рассказать о переговорном процессе по урегулированию конфликта и упомянула встречу представителей Киева и Москвы в Объединенных Арабских Эмиратах.

Американские СМИ сообщили, что 25 ноября в Абу-Даби состоялись переговоры представителей Москвы, Киева и Вашингтона. На них якобы обсуждался обновленный вариант инициативы президента США Дональда Трампа по урегулированию украинского конфликта.

