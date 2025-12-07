Келлог назвал ключевые вопросы по урегулированию

Келлог заявил, что для подвижек по Украине нужно решить вопросы ЗАЭС и ДНР

Спецпосланник президента США Кит Келлог заявил, что вопросы принадлежности Запорожской АЭС и ДНР остаются ключевыми в украинском урегулировании. Об этом пишет РИА Новости.

«Думаю, что у нас все свелось к нескольким вопросам...Донецк... и Запорожская АЭС. Если мы уладим эти два вопроса, я думаю, что все остальное сложится достаточно хорошо», — сказал он.

Незадолго до этого Келлог заявлял, что США находятся «в двух метрах» от урегулирования по Украине.

20 ноября сообщалось, что Келлог принял решение подать в отставку, так как не согласен с новым планом президента США Дональда Трампа по Украине.

Новый мирный план США по конфликту на Украине включает 28 пунктов. По данным Financial Times, украинские чиновники раскритиковали документ и считают его неприемлемым без правок, хотя в Вашингтоне ожидают, что президент Владимир Зеленский подпишет его к 27 ноября. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Келлог заявил о стремлении США не допустить повторения ситуации с Минскими соглашениями.