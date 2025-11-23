В США, работая над мирным планом по урегулированию конфликта на Украине, хотят не допустить повторения ситуации с Минскими соглашениями. Об этом в интервью телеканалу Fox News заявил специальный представитель президента США по Украине Кит Келлог.

«Мы не хотим, чтобы история повторяла себя. Мы не хотим возвращения Будапештского меморандума, мы не хотим возвращения «Минска-1» или «Минска-2», — отметил он.

21 ноября военный эксперт, генерал-майор Сергей Липовой в беседе с Tsargrad.tv прокомментировал западные инициативы по урегулированию конфликта на Украине. По его мнению, США и их союзники предлагают России заведомо неприемлемый сценарий, поскольку реализация такого плана позволит Киеву перевооружиться и восстановить военный потенциал.

Он напомнил об опыте Минских соглашений, которые так и не были выполнены Украиной и ее западными партнерами. Нынешние инициативы, по его словам, станут шагом к заморозке конфликта и приостановке успешных действий России в зоне боевых действий.

