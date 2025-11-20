Telegraph: Келлог подаст в отставку, так как не согласен с планом по Украине

Спецпредставитель президента США Кит Келлог принял решение подать в отставку, так как не согласен с новым планом президента Дональда Трампа по Украине. Об этом сообщает газета The Telegraph.

«Вскоре после того, как сделка стала достоянием общественности, генерал-лейтенант Кит Келлог, специальный представитель Трампа на Украине , объявил о своей отставке. Его близкий соратник заявил, что, по его мнению, Россия обманывает других чиновников администрации Трампа», — говорится в сообщении издания.

Накануне Reuters со ссылкой на источники писал, что Келлог планирует покинуть пост в январе 2026 года. Они утверждают, что спецпосланник ясно дал понять окружению, что январь является подходящим временем для ухода с поста.

В связи с этим председатель комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков в своем Telegram-канале связал это с тем, что слишком многие в Белом доме отказываются обвинять Россию в затягивании переговоров.

Западные СМИ сообщили, что США вместе с Россией разрабатывают новый план по урегулированию конфликта на Украине, состоящий из 28 пунктов. Они разделены на четыре блока: мир в республике, гарантии безопасности, безопасность в Европе и будущие отношения Вашингтона с Москвой и Киевом. Также стало известно, что в Киев прибыла американская делегация во главе с министром армии Дэниелом Дрисколлом.

Ранее политолог указал на стремление США «поймать» Зеленского в наиболее уязвимом положении.