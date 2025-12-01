На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

СМИ: на протестующих в Грузии распыляли токсичное вещество времен Первой мировой войны

Би-би-си: в Грузии на протестующих распыляли используемый в Первую мировую камит
true
true
true
close
Irakli Gedenidze/Reuters

Грузинские власти применили химическое оружие времен Первой мировой войны для подавления антиправительственных протестов в ноябре-декабре 2024 года. Об этом сообщила корпорация «Би-би-си», которая провела собственное расследование.

«Би-би-си» побеседовала с экспертами по химическому оружию, информаторами из полиции по борьбе с беспорядками в Грузии и врачами и обнаружила, что доказательства указывают на использование вещества «камит», которое Франция применяла против Германии во время Первой мировой войны. Считается, что он был выведен из обращения в 1930-х годах из-за опасений по поводу его длительного воздействия.

Грузинские власти назвали выводы расследования «абсурдными». Они заявили, что полиция действовала в рамках закона в ответ на «незаконные действия жестоких преступников».

Доктор Чахунашвили, педиатр, оказавшийся среди пострадавших и участвовавший во многих демонстрациях, рассказал, что его кожа несколько дней горела. По его словам, стало еще хуже, когда он пытался смыть с себя это вещество.

Чахунашвили решил узнать, испытывали ли другие подобное, поэтому он обратился в социальных сетях к демонстрантам с просьбой заполнить анкету. Около 350 человек ответили на вопросы, и почти половина из них сообщили, что испытывали один или несколько побочных эффектов в течение более 30 дней.

Долгосрочные симптомы варьировались от головных болей до усталости, кашля, одышки и рвоты. Его исследование было рецензировано и принято к публикации в международном журнале Toxicology Reports. В докладе доктора был повторен вывод, к которому пришли местные журналисты, врачи и правозащитные организации: вода из водомета была отравлена химикатом.

Ранее в Грузии заявили, что будут рассматривать любые протесты как попытку свержения власти.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами