В Грузии начали расследование после публикации в СМИ данных химоружии на митингах

В Грузии началось расследование в связи с материалом вещательной корпорации «Би-би-си» о якобы применении против митингующих химоружия, их подозревают в помощи иностранной организации во вражеской деятельности. Об этом говорится в заявлении Службы государственной безопасности (СГБ), передает ТАСС.

«Мы начали расследование по статье 333 Уголовного кодекса о превышении служебных полномочий и статье 319, которая подразумевает помощь во вражеской деятельности иностранной организации», — говорится в заявлении.

Отмечается, что целью расследования является установка информации, на которую опирались интервью издания. По данным спецслужбы, деятельность «Би-би-си» содержит признаки преступлений против интересов граждан, международной репутации Грузии, а также может быть направлена на вмешательство в государственные интересы страны.

До этого корпорация «Би-би-си» провела собственное расследование, в рамках которого побеседовала с экспертами по химическому оружию, информаторами из полиции по борьбе с беспорядками в Грузии, врачами и участниками протестов. Журналисты заявили, что все данные указывают на использование грузинскими силовиками вещества «камит» боевое отравляющее вещество, которое Франция применяла против Германии во время Первой мировой войны, для подавления протестов в ноябре-декабре 2024 года.

Ранее сообщалось, что Грузия подаст в суд на «Би-би-си» из-за статьи об использовании химвеществ силовиками.