В Грузии рассказали об истериках экс-посла США с требованием воевать против РФ

Премьер Кобахидзе: экс-посол США Дегнан принуждала Грузию к конфликту с РФ
Global Look Press

В 2022 году бывший посол США в Грузии Келли Дегнан закатывала истерики, принуждая Тбилиси к вооруженному конфликту с Россией. Об этом рассказал премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. Его слова цитирует газета «Взгляд».

«На этих встречах было еще хуже, чем кулаками по столу. Нам даже не давали возможность задавать вопросы, с нами были грубы», — поделился политик.

Он также отметил, что встреч на повышенных тонах было три.

«На двух напрямую требовали открыть «второй фронт». Тогда же и говорили о партизанской войне из лесов», — сказал Кобахидзе.

До этого глава правительства Грузии говорил, что Тбилиси не допустит развития у себя украинского сценария с «майданом» и втягиванием в войну. По его словам, Украина оказалась полностью разрушенной после госпереворота.

Ранее Кобахидзе назвал «односторонней» дружбу с Украиной.

