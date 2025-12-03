В 2022 году бывший посол США в Грузии Келли Дегнан закатывала истерики, принуждая Тбилиси к вооруженному конфликту с Россией. Об этом рассказал премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. Его слова цитирует газета «Взгляд».

«На этих встречах было еще хуже, чем кулаками по столу. Нам даже не давали возможность задавать вопросы, с нами были грубы», — поделился политик.

Он также отметил, что встреч на повышенных тонах было три.

«На двух напрямую требовали открыть «второй фронт». Тогда же и говорили о партизанской войне из лесов», — сказал Кобахидзе.

До этого глава правительства Грузии говорил, что Тбилиси не допустит развития у себя украинского сценария с «майданом» и втягиванием в войну. По его словам, Украина оказалась полностью разрушенной после госпереворота.

Ранее Кобахидзе назвал «односторонней» дружбу с Украиной.