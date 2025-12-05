Венгерского аналитика озадачила фраза Макрона о «предательстве» США

Аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович удивился заявлению президента Франции Эммануэля Макрона о «предательстве» со стороны США, которое он сделал в ходе разговора с украинским лидером Владимиром Зеленским. Пост с соответствующим содержанием эксперт опубликовал на своей странице в социальной сети X.

«Как США могли «предать» страну, перед которой у них нет абсолютно никаких договорных обязательств по защите?!» — задался вопросом Кошкович.

По его словам, американский лидер Дональд Трамп мог бы просто бросить Украину на произвол судьбы и отказаться от участия в урегулировании конфликта. И такое решение хозяина Белого дома не вызвало бы никаких юридических и моральных вопросов, подчеркнул аналитик.

1 декабря Зеленский провел телефонный разговор со всеми европейскими лидерами. По данным журнала Der Spiegel, в ходе беседы Эммануэль Макрон и канцлер Германии Фридрих Мерц выразили опасения, что США могут «предать Украину и Европу». В частности, французский лидер заявил о «вероятности, что США предадут Украину в вопросах территорий». Кроме того, он обратил внимание, что видит «большую угрозу» для украинского коллеги.

Ранее Макрон заверил, что между Европой и США «нет недоверия».