Моди заявил, что Россия и Индия будут совместно разрабатывать лекарства против рака

Моди: Россия и Индия усилят сотрудничество в фармакологии
Alexander Nemenov/Pool/AP

Россия и Индия будут развивать сотрудничество в фармацевтической сфере, включая совместную разработку лекарства против рака. Об этом заявил премьер-министр Индии Нарендра Моди на российско-индийском бизнес-форуме в Нью-Дели, передает ТАСС.

По его словам, партнёрство охватит создание вакцин, противораковой терапии и организацию устойчивых цепочек поставок медикаментов.

«Вместе мы сможем сотрудничать в вопросе совместной разработки вакцин, терапии против рака и различных цепочек поставок медикаментов», — сказал Моди.

5 декабря замглавы Минздрава РФ Сергей Глаголев заявил, что Россия изучает возможность развития сотрудничества, а также углубления информационного обмена с регуляторами рынка фармацевтики Индии.

В этот же день президент России Владимир Путин во время встречи с премьер-министром Индии заявил, что у РФ и Индии появляются новые направления сотрудничества, связанные с высокими технологиями, с развитием и совместной работой в области авиации, космоса, искусственного интеллекта.

Он отметил, что возможности сотрудничества Москвы и Нью-Дели расширяются.

Ранее Россия и Индия призвали к реформе Совбеза ООН.

