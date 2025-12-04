На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В США оштрафовали местную фирму на $7 млн за нарушение антироссийских санкций

Минфин США оштрафовал фирму Gracetown на $7,1 млн за связь с Дерипаской
Министерство финансов США объявило о взыскании $7,1 млн штрафа с компании, якобы нарушившей санкционный режим в отношении России. Об этом сообщает Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина Соединенных Штатов.

«OFAC наложило на компанию Gracetown, Inc. денежный штраф в размере 7 139 305 долларов США за нарушение санкций в отношении России, возникшее в результате операций с имуществом находящегося под санкциями российского олигарха Олега Дерипаски, а также за выполнение связанных с этим обязательств по предоставлению отчетности», – утверждается в заявлении минфина США.

В документе также отмечается, что Gracetown из Нью-Йорка в период с апреля 2018 года по май 2020 года получила свыше $31 тыс. от фирмы, которой якобы владеет Дерипаска. Кроме того, Gracetown якобы «на протяжении свыше 45 месяцев не уведомляла» американские власти о наличии у нее «замороженных активов».

В апреле 2018 года Минфин США ввел персональные санкции в отношении Олега Дерипаски и его активов. В декабре 2019 года бизнесмену путем выхода из руководства и ряда компромиссных решений удалось вывести из-под санкций три наиболее крупных актива: холдинга En+ и подконтрольных ему UC Rusal и энергетической компании «Евросибэнерго». В октябре 2024 бизнесмен выиграл суд у американской фирмы Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan, которая пыталась получить от Дерипаски $300 млн. Как выяснилось впоследствии, Евросоюз планирует передать австрийскому банку Raiffeisen активы в Австрии, связанные с российским бизнесменом Олегом Дерипаской, в качестве компенсации убыток, которые финансовая организация понесла в России.

Ранее в Кремле прокомментировали санкции против российских граждан.

