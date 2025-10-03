ЕС может передать активы Дерипаски в Европе банку Raiffeisen

Евросоюз планирует передать австрийскому банку Raiffeisen активы в Австрии, связанные с российским бизнесменом Олегом Дерипаской, в качестве компенсации убыток, которые банк понес в России. Об этом со ссылкой на источники пишет британская газета Financial Times.

«По словам европейских чиновников, ЕС готовится снять санкции с активов, связанных с российским олигархом Олегом Дерипаской, чтобы компенсировать австрийскому Raiffeisen Bank International ущерб, который ему пришлось понести в России», — говорится в сообщении издания.

По словам источников FT, положения о разморозке акций австрийской строительной компании Strabag стоимостью около 2 млрд евро, которые когда-то частично принадлежали Дерипаске, включены в последний проект предложения ЕС по санкциям в отношении России.

Как отметили официальные лица, активы перейдут к Raiffeisen и компенсируют банку штраф в размере 2 млрд евро, который он должен был выплатить после решения российского суда «в пользу бизнеса, связанного с Дерипаской».

