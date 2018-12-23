Стойкий алюминиевый Дерипаска

«Русал» — его детище». Так агентству Bloomberg известный бизнесмен Владимир Евтушенков охарактеризовал причину борьбы Олега Дерипаски за снятие американских санкций в отношении UC Rusal, En+ и «Евросибэнерго». 19 декабря Минфин США, который несколько раз откладывал полную имплементацию ограничительных мер, объявил о достижении договоренностей, предусматривающих снижение Дерипаской контроля в этих активах. При этом сам предприниматель денег в обмен на свои доли не получит, но сотрудники этих компаний и их партнеров получили надежду на то, что не останутся на улице.

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«Это тяжелая задача для Дерипаски… «Русал» — его детище, и он рискует потерять влияние. Это трагедия для него, но он борется», — говорит Евтушенков.

Санкции в отношении Олега Дерипаски (он называл их беспочвенными и абсурдными) и подконтрольных им компаний были введены в апреле – в рамках пакета, предусматривающего ограничительные меры в отношении нескольких «приближенных» власти предпринимателей. Рынки тут же стало лихорадить – цепочки поставок сырья оплетают весь мир, поэтому санкции грозили всем сколько-нибудь в них задействованным, вплоть до тех, кто прямого бизнеса с «Русалом» не имеет. Минфин США оказался в затруднительной ситуации: с одной стороны глава ведомства Стивен Мнучин говорил, что задачи наказывать 60 тыс. человек, работающих только в структурах «Русала», с другой – его действия имели эффект домино для сотрудников компаний в США, Ямайке, Гвинее, Ирландии, Швеции, не говоря уже о России.

«Думаю, OFAC (Управление по контролю за иностранными активами. – «Газета.Ru») сначала не понимало, что наложение санкций на «Русал» за две недели взвинтит цены на алюминий на 20%, и это заставило их крепко задуматься над сделкой, в которой бы Дерипаска оставался под санкциями, а «Русал» был из-под них выведен», — говорит The New York Times Питер Харрелл, работавший в Госдепартаменте при администрации Обамы по теме санкций.

Впрочем, об этих эффектах компании Дерипаски заявляли с апреля. И работать над темой снятия ограничений начали почти сразу же. По информации The Financial Times, сделке предшествовали месяцы переговоров OFAC с En+ и «Русалом», а также Дерипаски с главами En+ и «Русала» Грегом Баркером и Маттиасом Варнигом (он должен покинуть пост в рамках договоренностей с Минфином США).

Как пишет Bloomberg, европейским дипломатам объясняли, что затраты на сырье повысятся для широкого круга отраслей – от авиакосмической до пивоваренной.

По данным агентства, команда предпринимателя достучалась до крупнейших клиентов, чтобы они включились в кампанию против мер, которые быстро стали угрозой цепочкам поставок промышленных гигантов – от BMW AG до Airbus. К июню экс-министр энергетики и борьбы с изменением климата Великобритании, председатель совета директоров En+ лорд Грег Баркер нанял инвестбанк Rothschild & Co. и лоббистскую компанию Mercury LLC для помощи в проведении переговоров с OFAC.

Причем, к этой работе подключились целые страны. За продление срока, в течение которого должны были быть введены ограничения на европейские активы «Русала», боролись также Франция и Германия, говорит источник Reuters. А правительство Ирландии лоббировало вопрос обхода санкций открыто – там расположен крупнейший глиноземный завод в Европе Aughinish Alumina, который принадлежит «Русалу». Остановить предприятие и выкинуть на улицу 600 рабочих (а с подрядчиками – 2 тысячи) градообразующего предприятия означало дестабилизацию экономики не только города Лемерик. Поэтому правительство Ирландии и профсоюз работников Aughinish Alumina одними из первых приветствовали заявление властей США.

Согласно заявлению Минфина США, Дерипаска снизит свою долю в холдинге En+ (контролирующий акционер UC Rusal) примерно с 70 до 44,95%, передав акции в залог ВТБ или любому другому банку, одобренному финансовым ведомством США. При этом доля бизнесмена в En+ снизится еще больше после того, как швейцарский трейдер Glencore обменяет 8,75% UC Rusal на акции En+. Шесть членов совета должны быть гражданами США или Британии «с обширным опытом ведения бизнеса». Весь состав советов директоров En+ и «Русала» должен быть согласован с Минфином США.

Ограничения должны быть сняты через 30 дней – после одобрения в Конгрессе.

«Классический компромисс» — так охарактеризовал Харрелл это решение. По его словам, сам Дерипаска «играет вдолгую» и в будущем может отыграть некоторые из своих потерь. «С одной стороны, в результате этих транзакций он потерял некую сумму денег, ему придется снизить доли в своих компаниях. С другой, он остается владельцем 45% акций компаний и сможет получить хорошие деньги за долги и дивиденды через три-пять лет или когда Дерипаска сможет добиться снятия санкций с самого себя», — сказал эксперт The New York Times.

«Не то чтобы Дерипаска вышел из битвы против санкций невредимым, но главное – он все еще в игре», — полагает главный стратег BCS Global Markets Кирилл Чуйко (Bloomberg). Как говорят источники агентства, во время потрясений бизнесмен не волновался, что лично потерпит крах. «Если я пойду ко дну, то потяну за собой множество западных бизнесменов», — так описывает эту позицию один из источников. Борьба за компании типична для человека, чья неоднозначная карьера показывает редкую способность выживать в опасных политических и деловых перипетиях постсоветской России, пишет Bloomberg.

«Это суперрезультат. Снимаю шляпу», — говорит источник Reuters.

Представители Дерипаски не стали комментировать решение Минфина США. Сам предприниматель, как пишет Bloomberg, сказал, что готовится к православному Рождеству.

Но, по информации Reuters, работа с OFAC продолжается – отдельным треком идут переговоры о снятии ограничений с автопроизводителя ГАЗ, сообщили пять источников агентства. Эта компания также глубоко включена в международную кооперацию – у нее есть контракты с Daimler и Volkswagen.