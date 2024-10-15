Дерипаска выиграл суд у американской фирмы

Российский предприниматель и основатель «Русала» Олег Дерипаска в суде Лондона выиграл спор с американской юридической фирмой Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan из-за «сфальсифицированного отчета». Об этом сообщает Reuters.

Речь идет о многолетнем споре между Дерипаской и экс-главой ВЭБа Владимиром Чернухиным о праве владения половиной Трехгорной мануфактуры.

Юридическая фирма Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan, представлявшая интересы Чернухина, предоставила суду документ под названием «отчет Главстроя», подтверждающий позицию их клиента. Однако адвокаты Дерипаски обнаружили в этом документе ряд несоответствий, что вызвало подозрения в возможной фальсификации. По их версии, юрфирма пыталась незаконно получить от Дерипаски примерно $300 млн.

В результате суд согласился с требованием Дерипаски к Quinn Emanuel раскрыть личность того, кто предоставил ей документ.

До этого российский миллиардер Михаил Фридман подал на Люксембург иск в Гонконгский международный арбитражный центр (HKIAC), требуя выплатить ему $16 млрд. Защита истца считает, что Евросоюз ввел санкции против Фридмана, потому что он является гражданином России и успешен в бизнесе. Адвокаты называют ситуацию «серьезной несправедливостью» и нарушением международного права.

Ранее на Украине захотели приватизировать бывший завод Дерипаски.