Sprinter сошел с дистанции: Mercedes-Benz ушел с ГАЗа

Немецкий концерн Daimler и входящая в его состав компания Mercedes-Benz прекращают сотрудничество с «Группой ГАЗ» Олега Дерипаски. Как сообщили «Газете.Ru» в пресс-службе компании, решение о «завершении производства автомобилей Sprinter Classic» принято в связи с изменением в линейке легких коммерческих автомобилей в России. Фургон Sprinter Classic на данный момент уже не отвечает ожиданиям клиентов, отметили в Mercedes-Benz.

«Это сложное, но необходимое решение для направления малотоннажных автомобилей в России.

Мы сохраняем преданность российскому рынку и верим в его потенциал. Тем не менее, нам необходимо сделать следующий шаг в направлении инновационных продуктов и актуального портфеля. Мы будем поставлять нашим клиентам привлекательные продукты», — заметил по этому поводу директор по продажам и маркетингу малотоннажных автомобилей Mercedes-Benz Ларс Паули.

Реклама

Он отметил, что российское представительство «Мерседес-Бенц РУС» будет «по-прежнему предоставлять послепродажное обслуживание владельцам Sprinter Classic». Компания остается верной своим долгосрочным обязательствам перед клиентами и по-прежнему будем предоставлять владельцам Sprinter гарантию, запасные части и услуги, добавил Пули.

В компании отметили, что подразделение Mercedes-Benz Vans сосредоточится на имеющемся актуальном портфеле продуктов. В нынешней линейке компании последнее поколение Sprinter, минивэны V-classe и Vito. Немецкий концерн ожидает рост спроса на малотоннажные автомобили на российском рынке, кандидатуры сокращенных сотрудников проекта Sprinter Classic немцы пообещали рассмотреть на открытые вакансии внутри компании.

Сборка коммерческих автомобилей Mercedes-Benz Classic на ГАЗе была приостановлена во второй половине 2018 года. Тогда в качестве причины остановки конвейера руководство Daimler указывало на проблемы с комплектующими, которые якобы не поступали на завод.

В апреле этого же года Минфин США ввел персональные санкции в отношении Олега Дерипаски и его активов, в том числе «Группы ГАЗ», где и производился немецкий Sprinter.

Американский Минфин объяснил введение санкций в отношении российского миллиардера участием в финансировании ряда проектов по просьбам президента России Владимира Путина и других высокопоставленных чиновников страны, сообщала газета The Financial Times. В декабре прошлого года бизнесмену путем выхода из руководства и ряда компромиссных решений удалось вывести из-под санкций три наиболее крупных актива: холдинга En+ и подконтрольных ему UC Rusal и энергетической компании «Евросибэнерго».

Однако ситуация с «Группой ГАЗ» до сих пор остается не до конца разрешенной.

В июне этого года Минфин США потребовал от российского автозавода ежеквартально предоставлять отчетность. Кроме того, американский регулятор заставил отстранить Олега Дерипаску от принятия решений. Только при соблюдении таких условий компания получит доступ к поставщиками и контрагентам, среди которых есть в том числе компании с американским участием.

Несколько источников «Газеты.Ru» в автобизнесе и правительстве связывают прекращение производства Mercedes-Benz на ГАЗе с влиянием американских санкций.

В «Группе ГАЗ» санкционную тему не комментируют но подтверждают, что сотрудничество закончилось.

«Совместный проект с компанией Daimler действительно завершен. Результаты этого сотрудничества, в котором ГАЗ и Ярославский моторный завод (входит в группу - «Газета.Ru») подтвердили выход на уровень лучших стандартов мировой автоиндустрии, трудно переоценить, — сообщили «Газете.Ru» в пресс-службе «Группы ГАЗ».

В компании отметили, что сотрудничество с немецким автогиганом позволило модернизировать 100 тыс. кв.м производственных и логистических объектов, построить новые цеха окраски и штамповки, которые сегодня используются для выпуска автомобилей ГАЗ, а также внедрить систему качества, которая применяется на всех заводах Mercedes в мире.

«Премия качества», которую Ярославский моторный завод получил от компании Daimler за изготовление высококачественных компонентов, является одним из подтверждений успешности проекта.

Мы также гордимся тем, что локализация на Горьковском автозаводе и Ярославском моторном заводе помогла компании Mercedes-Benz Vans обеспечить рекордные продажи марки на российском рынке малотоннажной техники»,

— сообщил официальный представитель Нижегородского автозавода.

Уход Mercedes-Benz с ГАЗа был ожидаемым, хотя немцы долгое время держали проект в заморозке и сохранялась небольшая надежда на возрождение сборки, отмечает автомобильный эксперт Сергей Ифанов. Столь драматичное влияние американских инструментов экономического давления на ГАЗ говорит о том, что российская промышленность совершенна беззащитна перед иностранным вмешательством, убежден собеседник.

Производство Sprinter Classic на ГАЗе началось в 2013 году. Компании Mercedes-Benz удалось достичь ежегодного производства свыше 10 тыс. фургонов в год, уровень заявленной локализации составил около 50%.