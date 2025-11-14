«Лукойл» ведет переговоры о продаже зарубежных активов с несколькими покупателями

Российская нефтяная компания «Лукойл» ведет переговоры о продаже своих международных активов с несколькими потенциальными покупателями. Об этом сообщается на официальном сайте компании.

Там подчеркнули, что приоритетом является обеспечение непрерывности деятельности предприятий при смене собственника. Конкретные детали сделок и имена потенциальных покупателей не раскрываются.

«О конкретной сделке будет объявлено после достижения финальных договоренностей и получения необходимых согласований от регуляторов», — сообщили в «Лукойле».

23 октября минфин США объявил о введении санкций против крупнейших нефтяных компаний России. После чего 27 октября компания «Лукойл» заявила о намерении продать свои зарубежные активы из-за введенных ограничений.

Ранее Британия вывела из-под санкций две «дочки» «Лукойла».