На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Бывший владелец Pornhub заинтересовался зарубежными активами «Лукойла»

Reuters: экс-владелец Pornhub Бергмайр решил купить зарубежные активы «Лукойла»
true
true
true
close
Maxim Shemetov/File Photo/Reuters

Австрийский предприниматель Бернд Бергмайр направил в vинистерство финансов США запрос о разрешении на приобретение зарубежных активов российской нефтегазовой компании «Лукойл». Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

По мнению Бергмайра, Lukoil International GmbH — отличная инвестиция, «и любой был бы рад получить возможность владеть этими активами».

В 1990-е годы предприниматель работал инвестиционным банкиром в Goldman Sachs, а затем переключился на сферу частных инвестиций. До 2023 года Бергмайр оставался основным акционером компании MindGeek, управляющей крупнейшими сайтами индустрии для взрослых, включая Pornhub, RedTube и YouPorn.

23 октября минфин США объявил о введении санкций против крупнейших нефтяных компаний России. После чего 27 октября компания «Лукойл» заявила о намерении продать свои зарубежные активы из-за введенных ограничений.

Как сообщили в «Лукойле», компания ведет переговоры о продаже своих международных активов с несколькими потенциальными покупателями.

Ранее американская Exxon Mobil предложила Ираку выкупить долю «Лукойла» в стране.

Все новости на тему:
Санкции против России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами