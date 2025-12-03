Бывший владелец Pornhub заинтересовался зарубежными активами «Лукойла»

Австрийский предприниматель Бернд Бергмайр направил в vинистерство финансов США запрос о разрешении на приобретение зарубежных активов российской нефтегазовой компании «Лукойл». Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

По мнению Бергмайра, Lukoil International GmbH — отличная инвестиция, «и любой был бы рад получить возможность владеть этими активами».

В 1990-е годы предприниматель работал инвестиционным банкиром в Goldman Sachs, а затем переключился на сферу частных инвестиций. До 2023 года Бергмайр оставался основным акционером компании MindGeek, управляющей крупнейшими сайтами индустрии для взрослых, включая Pornhub, RedTube и YouPorn.

23 октября минфин США объявил о введении санкций против крупнейших нефтяных компаний России. После чего 27 октября компания «Лукойл» заявила о намерении продать свои зарубежные активы из-за введенных ограничений.

Как сообщили в «Лукойле», компания ведет переговоры о продаже своих международных активов с несколькими потенциальными покупателями.

Ранее американская Exxon Mobil предложила Ираку выкупить долю «Лукойла» в стране.