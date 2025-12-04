Путин отказался оценивать действия Трампа

Путин о Трампе: я никогда не даю оценок своим коллегам

Президент России Владимир Путин в интервью телеканалу India Today заявил, что принципиально не дает оценок действиям других мировых лидеров, включая президента США Дональда Трампа.

Отвечая на соответствующий вопрос, российский лидер подчеркнул, что такие оценки должны давать граждане соответствующих стран на выборах.

«Я никогда не даю оценок своим коллегам. Эти оценки должны давать граждане, голосующие за своего лидера на выборах», — сказал Путин.

Также в этом интервью глава государства заявил, что Трамп ищет пути консенсуса в урегулировании на Украине, но это непростая задача.

Кроме того, Путин рассказал о встрече со спецпредставителем Дональда Трампа Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером, вновь прокомментировал мирный план Вашингтона по Украине, а также обвинил Киев в отказе вывести войска из Донбасса и завершить конфликт. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

