Путин высказался о поиске консенсуса Трампом в конфликте на Украине

Путин: Трамп ищет пути консенсуса в урегулировании на Украине, но это непросто

Президент России Владимир Путин заявил, что его американский коллега Дональд Трамп ищет пути консенсуса в урегулировании на Украине, но это непростая задача. Его слова приводит канал India Today.

«Но то сложная работа и сложная миссия, которую взяла на себя администрация Трампа. Это сложно. Я говорю это без всякой иронии», — заявил он.

В ночь на среду в Кремле завершились переговоры главы государства со спецпосланником Трампа Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером. Стороны не смогли найти компромисс по американскому мирному плану. Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что главным камнем преткновения остается территориальный вопрос, хотя часть американских предложений выглядит «более-менее приемлемой».

Представители США и РФ договорились не раскрывать деталей беседы. Во встрече также участвовал спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев, он назвал переговоры продуктивными. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее стали известны основные темы переговоров России и США вокруг Украины.