В Европе обратили внимание на одну фразу Трампа о Путине

Политик Мема обратил внимание на слова Трампа о желании Путиным мира на Украине
Julia Demaree Nikhinson/AP

Член финской национально-консервативной партии «Альянс свободы» Армандо Мема на своей странице в соцсети Х обратил внимание на слова президента США Дональда Трампа о том, что его российский коллега хочет достичь мира на Украине.

«Президент [США Дональд] Трамп сказал то, что я уже давно говорю: «Президент Путин хочет мира». Пожалуйста, обратите внимание на то, как поджигатели войны в Финляндии тоже изменили свою позицию, заявляв, что Россия понимает только силу. Мы могли бы спасти больше украинцев, если бы раньше использовали этот подход», — написал Мема.

До этого Дональд Трамп заявил, что его представители Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер провели в Москве продуктивные переговоры с Владимиром Путиным. По их итогам у американской стороны сложилось впечатление, что Россия стремится к достижению мирного соглашения по Украине и выражает интерес к нормализации экономических отношений с США.

Ранее в Госдуме оценили шансы на новогоднее перемирие в зоне СВО.

