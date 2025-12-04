Путин заявил, что нужно шире использовать возможности Нового банка развития БРИКС

Нужно шире использовать возможности Нового банка развития БРИКС. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в интервью каналу India Today.

«Нам нужно шире использовать возможности Нового банка развития БРИКС», — подчеркнул глава государства.

До этого вице-президент телеканала India Today Калли Пури заявила в эфире, что интервью журналистов из Индии с президентом РФ продлилось сто минут вместо часа, так как ему нравилась беседа.

Владимир Путин прибыл в Индию с двухдневным государственным визитом, в ходе которого он встретился с премьер-министром Нарендрой Моди. Также президент должен поучаствовать в российско-индийском бизнес-форуме. Путин уже успел дать интервью телеканалу India Today, в котором рассказал о встрече со спецпредставителем Дональда Трампа Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером, вновь прокомментировал мирный план Вашингтона, а также обвинил Киев в отказе вывести войска из Донбасса и завершить конфликт. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Моди опубликовал пост на русском языке.