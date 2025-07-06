Путин призвал расширять использование нацвалют в БРИКС

Необходимо расширять использование национальных валют во взаиморасчетах между странами БРИКС, заявил президент России Владимир Путин. Об этом сообщает РИА Новости.

Путин подчеркнул, что применение национальных валют в торговле между государствами БРИКС неуклонно растет. В прошлом году доля рубля и валют дружественных стран в расчетах России с другими государствами БРИКС составила 90%.

В апреле сообщалось, что разрыв между объемом вклада в мировую экономику стран БРИКС от аналогичного показателя стран G7 вырос до 8%.

Уточняется, что доля БРИКС в глобальном ВВП в прошлом году увеличилась до 36,8%, в то время как совокупная доля стран G7 впервые опустилась ниже 29%, составив 28,86%. Таким образом, разрыв между двумя макроэкономическими объединениями составил 8%, показав рост по сравнению с 6,9% в прошлом году.

В БРИКС входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Америка как основатели объединения, а также Египет, Индонезия, Иран, Эфиопия и Объединенные Арабские Эмираты.

Ранее сообщалось, что доля расчетов в нацвалютах в ЕАЭС достигла 91%.