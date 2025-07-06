На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Путин призвал расширять использование нацвалют в БРИКС

Путин назвал расширение использования национальных валют в БРИКС необходимым
true
true
true
close
Правительство Бразилии

Необходимо расширять использование национальных валют во взаиморасчетах между странами БРИКС, заявил президент России Владимир Путин. Об этом сообщает РИА Новости.

Путин подчеркнул, что применение национальных валют в торговле между государствами БРИКС неуклонно растет. В прошлом году доля рубля и валют дружественных стран в расчетах России с другими государствами БРИКС составила 90%.

В апреле сообщалось, что разрыв между объемом вклада в мировую экономику стран БРИКС от аналогичного показателя стран G7 вырос до 8%.

Уточняется, что доля БРИКС в глобальном ВВП в прошлом году увеличилась до 36,8%, в то время как совокупная доля стран G7 впервые опустилась ниже 29%, составив 28,86%. Таким образом, разрыв между двумя макроэкономическими объединениями составил 8%, показав рост по сравнению с 6,9% в прошлом году.

В БРИКС входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Америка как основатели объединения, а также Египет, Индонезия, Иран, Эфиопия и Объединенные Арабские Эмираты.

Ранее сообщалось, что доля расчетов в нацвалютах в ЕАЭС достигла 91%.

Все новости на тему:
БРИКС
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами