В India Today рассказали, почему интервью с Путиным длилось сто минут, а не час

Пури: интервью India Today с Путиным продлилось сто минут из-за его интереса

Вице-президент телеканала India Today Калли Пури заявила в эфире, что интервью журналистов из Индии с президентом РФ Владимиром Путиным продлилось сто минут вместо часа, так как ему нравилась беседа.

Она уточнила, что команда российского лидера «очень четко обозначила», что у журналистов будет 60 минут.

«Но из-за того, что президент наслаждался беседой, он улыбался, ему нравились вопросы, интервью продлилось сто минут», — сказала она.

По словам Пури, глава РФ во время интервью был дружелюбен, а после окончания съемок принял участие в неформальной беседе. Журналисты телеканала также отметили хорошее чувство юмора Путина.

По словам журналистки, которая брала интервью у российского лидера, это было «интервью мечты».

Тем временем плакаты с фотографиями президента России Владимира Путина и премьер-министра Индии Нарендры Моди появились на центральных улицах в Нью-Дели.

Ранее в МИД Индии рассказали об ожиданиях от визита Путина.