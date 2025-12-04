На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В India Today рассказали, почему интервью с Путиным длилось сто минут, а не час

Пури: интервью India Today с Путиным продлилось сто минут из-за его интереса
true
true
true
close
Алексей Никольский/Фотохост Конгресса молодых учёных/РИА Новости

Вице-президент телеканала India Today Калли Пури заявила в эфире, что интервью журналистов из Индии с президентом РФ Владимиром Путиным продлилось сто минут вместо часа, так как ему нравилась беседа.

Она уточнила, что команда российского лидера «очень четко обозначила», что у журналистов будет 60 минут.

«Но из-за того, что президент наслаждался беседой, он улыбался, ему нравились вопросы, интервью продлилось сто минут», — сказала она.

По словам Пури, глава РФ во время интервью был дружелюбен, а после окончания съемок принял участие в неформальной беседе. Журналисты телеканала также отметили хорошее чувство юмора Путина.

По словам журналистки, которая брала интервью у российского лидера, это было «интервью мечты».

Тем временем плакаты с фотографиями президента России Владимира Путина и премьер-министра Индии Нарендры Моди появились на центральных улицах в Нью-Дели.

Ранее в МИД Индии рассказали об ожиданиях от визита Путина.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами