Путин анонсировал важные заявления по итогам переговоров в Индии

Путин анонсировал важные заявления по итогам переговоров РФ и Индии по атому

Президент России Владимир Путин в интервью каналу India Today анонсировал важные заявления по итогам российско-индийских переговоров в сфере атома.

«Конечно, нам нужно будет сделать несколько заявлений», — сказал глава государства, комментируя, что в Индии ожидают важных заявлений по итогам переговоров в сфере атома.

Владимир Путин прибыл в Индию с двухдневным государственным визитом, в ходе которого он встретился с премьер-министром Нарендрой Моди. Также президент должен поучаствовать в российско-индийском бизнес-форуме.

Путин уже успел дать интервью телеканалу India Today, в котором рассказал о встрече со спецпредставителем Дональда Трампа Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером, вновь прокомментировал мирный план Вашингтона, а также обвинил Киев в отказе вывести войска из Донбасса и завершить конфликт. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Вице-президент телеканала India Today Калли Пури заявила в эфире, что интервью журналистов из Индии с президентом РФ продлилось сто минут вместо часа, так как ему нравилась беседа.

Ранее Путин раскрыл объем торговли с Индией, осуществляемый в нацвалютах.