Кремль: Путин и Моди начали неформальную встречу в его резиденции

Началась неформальная встреча президента России Владимира Путина и премьер-министра Индии Нарендра Моди в его резиденции. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Владимир Путин и Нарендра Моди прибыли в резиденцию главы индийского Правительства, где пройдет неформальный обед лидеров», — сказано в посте.

На опубликованных кадрах видно, как к резиденции подъезжает белый автомобиль, в котором находятся Путин и Моди. Российский лидер выходит из машины после индийского премьера. Они, улыбаясь, пожимают друг другу руки и идут вместе к резиденции.

По словам журналистов, Нью-Дели тщательно готовился к визиту Путина. Город украсили флагами РФ и Индии, ранним утром по главным улицам Нью-Дели проехали поливальные машины. Кроме того, на центральных улицах в столице Индии развесили плакаты с фотографиями Путина и Моди. Они сопровождаются надписями на русском языке и хинди.

Официальный визит Путина в Индию запланирован на 4-5 декабря. Глава государства должен встретиться с президентом Индии Дроупади Мурму и Нарендрой Моди. Ожидается, что стороны подпишут ряд межведомственных и коммерческих документов.

Ранее Моди опубликовал пост на русском языке.