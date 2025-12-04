Посол Украины подтвердила предстоящую встречу Умерова с Уиткоффом

Посол Украины в США подтвердила визит Умерова 4 декабря на встречу с Уиткоффом

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины (СНБО) Рустем Умеров, возглавляющий украинскую переговорную группу по урегулированию, прилетит 4 декабря в США на вторую встречу со спецпосланником американского президента Стивеном Уиткоффом. Об этом сообщила посол Украины в США Ольга Стефанишина.

«Рустем Умеров — не имеющий другой работы глава делегации, кроме как вести переговоры с американскими и европейскими союзниками, приземлится в США уже завтра, чтобы иметь повторную встречу с делегацией», — сказала она.

По словам посла, лишь после повторной встречи можно будет делать какие-то выводы. Кроме того, Стефанишина отметила, что Украина заручилась двухпартийной поддержкой в Конгрессе США, поэтому в ближайшее время можно ожидать новые вторичные санкции на страны — экспортеры российских нефти и газа.

В минувшие выходные во Флориде прошла встреча США и Украины. Делегацию республики возглавлял экс-министр обороны Умеров, который в связи с масштабным коррупционным скандалом сменил на этой позиции бывшего главу офиса президента Украины Андрея Ермака. По данным СМИ, на встрече обсуждались вопросы территорий, членство республики в НАТО и судьба российских активов, замороженных западными странами.

2 декабря в Кремле американская делегация во главе с Уиткоффом провела пятичасовые переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Они закончились без значительных успехов. Помощник российского лидера Юрий Ушаков заявил, что главным камнем преткновения остался территориальный вопрос, хотя часть американских предложений выглядит «более-менее приемлемой». Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Путин рассказал о предложениях США по мирному плану по Украине.