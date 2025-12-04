Президент России Владимир Путин заявил, что рецессия в Германии очевидна. Его слова приводит канал India Today.

«Рецессия в Германии очевидна», — заявил он.

До этого бывший депутат Бундестага Вальдемар Гердт в интервью газете «Взгляд» прокомментировал сообщения СМИ о массовом банкротстве немецких городов. По его словам, экономика Германии находится «не в рецессии, а в депрессии». Он добавил, что в последний раз в таком состоянии страна пребывала в 30-е годы прошлого века.

Экс-депутат объяснил, что немецкие города испытывают дефицит бюджета из-за закрытия предприятий. Единственным выходом из сложившейся ситуации Гердт видит приход к власти правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ), которая, по его мнению, в состоянии остановить «процесс распада» во всех сферах.

25 ноября немецкая газета Bild сообщила, что из-за дефицита муниципальных бюджетов в €30 млрд почти каждый город в ФРГ находится на грани банкротства.

Ранее Пушков заявил, что Германия находится на грани экономического коллапса.