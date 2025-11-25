На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
СМИ сообщили о катастрофической ситуации с бюджетами немецких городов

Bild: почти каждый город в Германии очутился на грани банкротства
true
true
true
close
Shutterstock

Из-за дефицита муниципальных бюджетов в €30 млрд почти каждый город в ФРГ находится на грани банкротства. Об этом сообщает немецкая газета Bild.

В публикации отмечается, что в стране из-за промышленного кризиса сокращаются доходы муниципалитетов, в то же время расходы, в первую очередь на социальные нужды, продолжают увеличиваться. По словам бургомистра Эссена Томаса Куфена, большой дефицит муниципальных бюджетов привел к тому, что практически каждый немецкий город сейчас очутился на грани банкротства. Так дефицит бюджета Берлина составляет €4,3 млрд, Кёльна — €0,6 млрд, Дюссельдорфа — примерно €0,4 млрд, Дортмунда — свыше €0,3 млрд.

Издание указывает, что при дальнейшем нарастании дефицита местные власти будут вынуждены радикально сократить социальные расходы.

2 ноября сообщалось, что каждая третья компания Германии планирует сокращения в следующем году.

Ранее президент Германии заявил об угрозе демократии в стране.

