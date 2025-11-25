Экс-депутат Бундестага Вальдемар Гердт в интервью газете «Взгляд» прокомментировал сообщения СМИ о массовом банкротстве немецких городов. По его словам, экономика Германии находится «не в рецессии, а в депрессии». В последний раз в таком состоянии страна пребывала в 30-е годы прошлого века, считает политик.

«Бюджеты немецких городов и муниципалитетов испытывают дефицит по нескольким причинам. Одна из них заключается в том, что в Германии закрываются предприятия: некоторые подают на банкротство, — в этом году их число достигнет 30 тыс., — а другие сокращают производство или вовсе переносят мощности за границу», — сказал Гердт.

В итоге падает налоговый сбор в местные бюджеты, а также растет социальная нагрузка: к беженцам и мигрантам прибавились тысячи безработных, которым государство обязано платить пособия, отметил бывший депутат.

Единственным выходом из сложившейся ситуации Гердт видит приход к власти правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ), которая, по его мнению, в состоянии остановить «процесс распада» во всех сферах.

Накануне немецкая газета Bild сообщила, что из-за дефицита муниципальных бюджетов в €30 млрд почти каждый город в ФРГ находится на грани банкротства.

По словам бургомистра Эссена Томаса Куфена, дефицит бюджета Берлина составляет €4,3 млрд, Кёльна — €0,6 млрд, Дюссельдорфа — примерно €0,4 млрд, Дортмунда — свыше €0,3 млрд.

Ранее Пушков заявил, что Германия находится на грани экономического коллапса.