Глава МИД Польши назвал отъем замороженных активов России «фактором ускорения мира»

Сикорский: передача замороженных активов РФ Киеву заставит Путина изменить цели
Agencja Wyborcza.pl/Dawid Zuchowicz/Reuters

Министр иностранных дел Польши призвал передать Украине замороженные активы России, поскольку это якобы может повлиять на исход конфликта Москвы и Киева. Его слова приводит n-tv.

«Если [президент России Владимир] Путин придет к выводу, что у Украины есть эти деньги и она может финансировать как государство, так и его оборону в течение двух-трех лет, ему придется пересмотреть свои возможности вести эту войну», — утверждает Сикорский.

По его словам, соответствующие меры могут стать «важнейшим фактором ускорения мирного процесса, в то время как его затягивание крайне опасно как для Украины, так и для Европы».

При этом министр подчеркнул, что европейские страны, наряду с Бельгией, должны разделить ответственность и риски, связанные с использованием российских активов для поддержки Украины.

До этого премьер-министр Бельгии Барт де Вевер направил письмо главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, в котором предостерег от действий, грозящих срывом мирного плана по Украине. По его мнению, конфискация замороженных российских активов грозит разрушить потенциальное соглашение для урегулирования конфликта.

Министр иностранных дел Бельгии Максим Прево назвал изъятие активов РФ «наихудшим» вариантом из всех, поскольку он связан с экономическими, финансовыми и юридическими рисками. Бельгия призывает ЕК пойти другим путем и предоставить деньги Украине за счет займов на финансовых рынках.

Ранее глава МИД Финляндии оценила предупреждение Путина Европе.

