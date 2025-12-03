Глава МИД Финляндии оценила предупреждение Путина Европе

Валтонен: не нужно слишком серьезно относиться к предупреждению Путина Европе

Министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен призвала не относиться «слишком серьезно» к предупреждению президента России Владимира Путина в отношении Европы. Ее слова со встречи глав МИД стран НАТО приводит Yle.

«Это российская риторика, с помощью которой РФ стремится оказывать давление – и ее не стоит воспринимать слишком серьезно», – считает Валтонен.

Накануне президент России Владимир Путин отметил, что Евросоюз мешает мирному процессу, который организовал президент США Дональд Трамп. Европейские страны, по словам президента, «до сих пор живут в иллюзиях» о нанесении России стратегического поражения, «хотя головой понимают, что это невозможно».

«Мы не собираемся воевать с Европой, я об этом уже сто раз сказал. Но если Европа вдруг захочет с нами воевать и начнет, мы готовы прямо сейчас. Здесь не может быть никаких сомнений», — добавил Путин.

Ранее в Госдуме объяснили предупреждения Путина в адрес Евросоюза.