Стало известно, как Белый дом оценил встречу Путина и Уиткоффа

Президент США Дональд Трамп узнал от своего спецпосланника Стива Уиткоффа и зятя Джареда Кушнера об итогах их встречи с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом пишет Reuters.

«США и Россия провели обстоятельную и продуктивную встречу. Спецпосланник Уиткофф и господин Кушнер проинформировали о ней президента, а также представителей Украины», — цитирует агентство слова представителя Белого дома.

2 декабря в Кремле состоялись переговоры Путина с Уиткоффом и Кушнером. Стороны не смогли найти компромисс по американскому мирному плану. Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что главным камнем преткновения остается территориальный вопрос. Во встрече также участвовал спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев, он назвал переговоры продуктивными. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

3 декабря глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что Киев получил приглашение от американской стороны посетить США для проведения очередной встречи по мирному урегулированию конфликта.

Ранее СМИ сообщили, что Путин послал Западу сигнал перед переговорами с Уиткоффом по Украине.