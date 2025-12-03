Украина получила приглашение от США провести еще одну встречу по плану Трампа

Киев получил приглашение от американской стороны посетить США для проведения очередной встречи по мирному урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявил глава МИД страны Андрей Сибига, говорится в Telegram-канале украинского внешнеполитического ведомства.

«Украинская делегация получила приглашение от американской стороны посетить США в ближайшее время для продолжения переговоров в рамках мирного процесса», — отметил он.

2 декабря в Кремле состоялись переговоры президента России Владимира Путина со спецпосланником президента США Дональда Трампа Стивом Уиткоффом и его зятем Джаредом Кушнером. Стороны не смогли найти компромисс по американскому мирному плану. Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что главным камнем преткновения остается территориальный вопрос. Во встрече также участвовал спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев, он назвал переговоры продуктивными. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

За несколько дней до встречи с российским лидером американская делегация провела переговоры с украинскими чиновниками во Флориде, где обсуждались детали нового мирного плана. О чем будут говорить американцы с российским лидером и чего ожидают от встречи в Москве — в материале «Газеты.Ru».

Ранее СМИ сообщили, что Путин послал Западу сигнал перед переговорами с Уиткоффом по Украине.