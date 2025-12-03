Медведев напомнил НАТО о том, что делают с врагом, который не хочет сдаваться

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, комментируя упразднение Совета Россия – НАТО, заявил, что Североатлантический альянс является врагом России. Соответствующее заявление он опубликовал в социальной сети Х.

«Североатлантический альянс радостно возопил о ликвидации Совета Россия — НАТО. Должен признать, я разделяю их восторг. НАТО — наш враг. О каком вообще «совете» мы говорим? С врагами можно справиться только одним способом. Как говорил (Максим. — «Газета.Ru») Горький: «Если враг не сдается, — его уничтожают», — написал зампред Совбеза на английском.

3 декабря министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский сообщил, что генеральный секретарь НАТО Марк Рютте проинформировал глав МИД стран альянса о решении упразднить Совет Россия — НАТО.

В этот же день Рютте заявил, что «лучший способ» изменить ход мыслей президента РФ Владимира Путина по решению на Украине – это продолжение поставок оружия Киеву и ужесточение санкционного давления на Москву.

