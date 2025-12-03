На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Медведев указал НАТО, что делают с врагом России

Медведев напомнил НАТО о том, что делают с врагом, который не хочет сдаваться
true
true
true
close
Екатерина Штукина/РИА Новости

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, комментируя упразднение Совета Россия – НАТО, заявил, что Североатлантический альянс является врагом России. Соответствующее заявление он опубликовал в социальной сети Х.

«Североатлантический альянс радостно возопил о ликвидации Совета Россия — НАТО. Должен признать, я разделяю их восторг. НАТО — наш враг. О каком вообще «совете» мы говорим? С врагами можно справиться только одним способом. Как говорил (Максим. — «Газета.Ru») Горький: «Если враг не сдается, — его уничтожают», — написал зампред Совбеза на английском.

3 декабря министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский сообщил, что генеральный секретарь НАТО Марк Рютте проинформировал глав МИД стран альянса о решении упразднить Совет Россия — НАТО.

В этот же день Рютте заявил, что «лучший способ» изменить ход мыслей президента РФ Владимира Путина по решению на Украине – это продолжение поставок оружия Киеву и ужесточение санкционного давления на Москву.

Ранее Путин рассказал, как Россия стремилась в НАТО.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами