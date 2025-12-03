Североатлантический альянс предложил упразднить Совет Россия — НАТО

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте проинформировал глав МИД Североатлантического альянса о решении упразднить Совет Россия — НАТО. Об этом сообщил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский по итогам совещания руководителей внешнеполитических ведомств НАТО в Брюсселе, передают Wiadomości.

«Больше не существует Совета Россия — НАТО. И основополагающего акта Россия — НАТО больше нет», — заявил Сикорский в ходе пресс-конференции.

2 декабря президент РФ Владимир Путин перед встречей с американской делегацией в Кремле рассказал об успехах российской армии на фронте и заявил, что РФ не хочет, но готова воевать с Европой, если та «вдруг захочет воевать».

В НАТО усомнились, что это возможно, и подчеркнули, что Североатлантический альянс в вопросе защиты своих союзников «един как никогда».

Основополагающий акт Россия--НАТО был заключен в 1997 году, в нем США и РФ подтвердили, что не рассматривают друг друга как противников и создают механизм для консультаций. В 2002 году был создан Совет Россия — НАТО, он служил механизмом консультаций Запада с Россией по вопросам безопасности. Однако в 2021 году Россия приостановила работу своего постоянного представительства при НАТО в Брюсселе и закрыла его структуры в Москве.

Ранее Захарова заявила, что в НАТО перешли к запугиванию, так как не смогли сорвать контакты по мирному урегулированию конфликта на Украине.