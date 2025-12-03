Европа внесла Россию в список стран с «высоким риском отмывания денег»

Евросоюз внес Россию в список стран с «высоким риском отмывания денег». Об этом со ссылкой на источники пишет газета Politico.

«ЕС добавляет Россию в свой черный список стран с высоким риском отмывания денег и финансирования терроризма», — говорится в сообщении издания.

Как пишет газета, это решение обяжет финансовые учреждения в ЕС «усилить должную проверку» всех транзакций, а также вынудит банки, которые «еще не предприняли никаких действий», снизить риски.

При этом 3 декабря Еврокомиссия направила странам — членам регионального содружества юридические предложения, касающиеся предоставления Украине кредита в размере €165 млрд за счет замороженных активов РФ. Средства планируют предоставить в течение 2026 и 2027 годов.

Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер, комментируя ситуацию с российскими активами, напомнил, что в прошлом во время военных конфликтов суверенные активы стран блокировались лишь до окончания боевых действий. Также средства могли быть переданы другому государству в качестве репараций в случае поражения их изначального владельца. Но, по мнению политика, вероятность такого сценария в украинском конфликте крайне низка.

В свою очередь, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что решение о выдаче Украине «репарационного кредита» за счет российских зарубежных активов стало «приглашением» России сесть за стол переговоров. При этом она отметила, что это также сигнал для украинского народа, что им будут посланы средства не только для самообороны, но и для ведения мирных переговоров с позиции силы.

Ранее Захарова назвала «круговой порукой» попытки Запада изъять российские активы.