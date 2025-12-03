На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Фон дер Ляйен считает изъятие активов России «приглашением за стол переговоров»

Решение о выдаче Украине «репарационного кредита» за счет российских зарубежных активов стало «приглашением» России сесть за стол переговоров. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

«Сегодня мы посылаем очень сильный сигнал украинскому народу, что нас ждет долгий путь. Мы можем предоставить ему средства для самообороны и, что еще важнее, средства для ведения мирных переговоров с позиции силы. А России мы даем понять, что репарационный кредит увеличивает стоимость ее агрессивной войны. Поэтому это приглашение сесть за стол переговоров, чтобы наконец-то найти мир», — считает она.

3 декабря коллегия Еврокомиссии (ЕК) одобрила выдачу Украине «потенциального репарационного кредита» из замороженных российских активов, вместо их экспроприации.

По словам Фон дер Ляйен, для продолжения боевых действий и сохранения работы государства Украине потребуется €135 млрд до конца 2027 года. В связи с этим ЕК предложила Киеву альтернативу экспроприации активов РФ — выдачу кредита в размере €90 млрд, который должен покрыть две трети потребностей Киева.

1 декабря глава дипломатической службы ЕС Кая Каллас заявила, что Бельгия по-прежнему выступает против кредита Украине за счет замороженных активов РФ.

Большинство замороженных активов России находятся в юрисдикции Европы. Самый большой объем в €191 млрд заблокирован на международной площадке Euroclear в Бельгии.

Ранее Захарова назвала «круговой порукой» попытки Запада изъять российские активы.

