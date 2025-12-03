Захарова назвала «круговой порукой» попытки Запада изъять российские активы

Захарова: Британия хочет, чтобы другие страны вслед за ней воровали чужие активы

Попытки западных стран, в том числе Великобритании, убедить Бельгию использовать замороженные российские активы для помощи Украине, являются «круговой порукой». Об этом заявила официальный МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале.

Дипломат напомнила слова премьер-министра Бельгии Барта Де Вевера, который заявил, что нельзя «красть замороженные активы другой страны», «так никогда раньше не делали».

«Все так. Кроме одного — так никогда раньше не делали в Бельгии. А в Британии делали», — заявила Захарова, добавив, что сейчас британские власти призывают и другие страны начать так делать.

До этого премьер-министр Бельгии Барт де Вевер направил письмо главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, в котором предостерег от действий, грозящих срывом мирного плана по Украине. По его мнению, конфискация замороженных российских активов грозит разрушить потенциальное соглашение для урегулирования конфликта.

Министр иностранных дел Бельгии Максим Прево назвал изъятие активов РФ «наихудшим» вариантом из всех, поскольку он связан с экономическими, финансовыми и юридическими рисками. Бельгия призывает ЕК пойти другим путем и предоставить деньги Украине за счет займов на финансовых рынках.

Ранее Песков заявил, что позиция Бельгии по отказу от изъятия активов РФ не внушает оптимизма.