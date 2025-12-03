На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Премьер Бельгии назвал иллюзией веру в поражение РФ на Украине

Премьер Бельгии Вевер: никто на Западе не верит в поражение РФ на Украине
Omar Havana/AP

Никто на Западе на самом деле не верит в поражение РФ в вооруженном конфликте с Украиной. Такое заявление в ходе интервью для газеты La Libre сделал премьер-министр Бельгии Барт де Вевер.

Беседуя с журналистами, глава правительства прокомментировал инициативу Европейского союза о конфискации замороженных российских активов. Он обратил внимание, что в прошлом во время военных конфликтов суверенные активы какой-либо из стран — участниц противостояния лишь блокировались до окончания боевых действий. Также средства могли быть переданы другому государству в качестве репараций в случае поражения их изначального владельца. Но, по мнению Вевера, вероятность такого сценария в украинском конфликте крайне низка.

«Кто в самом деле верит, что РФ потерпит поражение на Украине? Это сказки, сплошные иллюзии», — сказал премьер-министр.

Он добавил, что российские власти дали понять, что в случае изъятия активов Бельгия будет «вечно» ощущать на себе последствия этого решения.

3 декабря журналисты РИА Новости со ссылкой на осведомленный источник сообщили, что Европейская комиссия (ЕК) планирует до конца дня официально выступить с предложением о финансировании Украины за счет замороженных активов РФ.

До этого Барт де Вевер направил главе ЕК Урсуле фон дер Ляйен письмо, в котором предостерег от действий, грозящих срывом мирного плана по Украине. Он подчеркнул, что конфискация заблокированных российских активов может разрушить потенциальное соглашение по урегулированию конфликта.

Ранее в Кремле высказались о позиции Бельгии по вопросу о конфискации активов РФ.

