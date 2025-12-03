На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Еврокомиссия предложила предоставить Украине кредит за счет активов России

Politico: ЕК призвала ЕС передать Киеву кредит за счет активов РФ в €165 млрд
true
true
true
close
Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

Еврокомиссия направила странам-членам Европейского союза юридические предложения, в частности их просят выделить Украине €165 млрд в течение 2026 — 2027 годов из экспроприированных активов России. Об этом сообщает Politico.

Отмечается, что эта сумма состоит из €25 млрд активов, замороженных на счетах частных банков стран евроблока, и €140 млрд, которые находятся на счетах бельгийской Euroclear.

Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер, комментируя ситуацию с российскими активами, напомнил, что в прошлом во время военных конфликтов суверенные активы стран блокировались лишь до окончания боевых действий. Также средства могли быть переданы другому государству в качестве репараций в случае поражения их изначального владельца. Но, по мнению политика, вероятность такого сценария в украинском конфликте крайне низка.

Ранее в Кремле высказались о позиции Бельгии по вопросу о конфискации активов РФ.

Все новости на тему:
Санкции против России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами