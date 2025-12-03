Еврокомиссия предложила предоставить Украине кредит за счет активов России

Еврокомиссия направила странам-членам Европейского союза юридические предложения, в частности их просят выделить Украине €165 млрд в течение 2026 — 2027 годов из экспроприированных активов России. Об этом сообщает Politico.

Отмечается, что эта сумма состоит из €25 млрд активов, замороженных на счетах частных банков стран евроблока, и €140 млрд, которые находятся на счетах бельгийской Euroclear.

Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер, комментируя ситуацию с российскими активами, напомнил, что в прошлом во время военных конфликтов суверенные активы стран блокировались лишь до окончания боевых действий. Также средства могли быть переданы другому государству в качестве репараций в случае поражения их изначального владельца. Но, по мнению политика, вероятность такого сценария в украинском конфликте крайне низка.

Ранее в Кремле высказались о позиции Бельгии по вопросу о конфискации активов РФ.