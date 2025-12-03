В Турции допустили новую встречу делегаций России и Украины в ближайшее время

Политолог Озер допустил встречу делегаций РФ и Украины в Турции в ближайшее время

Стамбул может принять четвертый раунд переговоров представителей России и Украины, где могут быть уточнены детали мирного соглашения. Об этом РИА Новости заявил турецкий политолог Энгин Озер.

По его словам, одной из главных причин отсутствия соглашения является вопрос об иностранных военных на территории Украины, что для России является неприемлемым. Консенсус возможен лишь после уточнения их мандата, указал аналитик.

«Предполагаю, что в ближайшее время в Стамбуле может пройти встреча делегаций России и Украины, на которой высокопоставленные участники смогут обсудить текст будущего мирного договора», — заявил Озер.

Политолог также назвал открытым вопрос о представителях делегации Украины и их полномочиях, учитывая позицию России по легитимности властей в Киеве.

19 ноября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал важным возобновление стамбульского переговорного процесса между Россией и Украиной. Глава республики отметил, что власти Турции приняли у себя три раунда переговоров, в ходе которых удалось достичь прогресса по ряду вопросов. По словам президента, Россия и Украина смогли в ходе встреч обсудить перемирие и военные вопросы.

